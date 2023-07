Caso Altice: prisão domiciliária para Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes

O juiz Carlos Alexandre decretou, esta segunda-feira, que Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes ficam em prisão domiciliária. O Ministério Público (MP) tinha pedido, esta segunda-feira, prisão preventiva para Hernâni Vaz Antunes, por acreditar que pode haver perigo de fuga e perturbação do inquérito. Quanto ao amigo milionário, Armando Pereira, o MP pediu prisão domiciliária que pode ser convertida numa caução de 10 milhões de euros.Os outros dois arguidos do processo, a filha de Hernâni Vaz Antunes, Jéssica Antunes, e o economista António Loureiro, deverão ficar em liberdade. Ao que o Correio da Manhã apurou, estes terão colaborado com a investigação, no interrogatório conduzido pelo juiz e pelo procurador do MP.