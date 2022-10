Caso dos emails: autor do parecer da ERC contra Porto Canal assumiu ser sócio e acionista do Benfica

Carlos Landim, jurista que elaborou o parecer da ERC que censurou o Porto Canal pela divulgação dos mails e criou a fantasia da truncagem, reconheceu em tribunal ser sócio do Benfica, acionista da Benfica SAD, assumindo ter vários cartazes do Benfica no seu gabinete na ERC. pic.twitter.com/ONxi9tohDx — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) October 7, 2022

Carlos Landim, jurista que elaborou o parecer da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), foi uma das testemunhas ouvidas em Tribunal na sessão da tarde. Como esse processo ainda não está encerrado, o jurista não pode falar sobre o mesmo mas respondeu às questões de Nuno Brandão, advogado de Francisco J. Marques. Um diálogo rápido.Nuno Brandão (advogado) - É sócio do Benfica?Carlos Landim - Sou.NB - E accionista da SAD do Benfica?CL - Sim, sou um accionista simbólico…NB - No seu gabinete da ERC, em 2017, tinha algum acessório do Benfica?CL - Tinha e ainda tenho.NB - O quê, cachecóis?CL - Não, tenho cartazes…Estas revelações mereceram, logo após o final da sessão, um comentário de Francisco J. Marques na conta pessoal no Twiter. "Carlos Landim, jurista que elaborou o parecer da ERC que censurou o Porto Canal pela divulgação dos mails e criou a fantasia da truncagem, reconheceu em tribunal ser sócio do Benfica, acionista da Benfica SAD, assumindo ter vários cartazes do Benfica no seu gabinete na ERC. O meu advogado, dr. Nuno Brandão, fez requerimento, deferido pelo tribunal, para se extrair certidão com a gravação destas declarações para juntar ao processo de impugnação da decisão da ERC, que corre no tribunal administrativo."Antes de Carlos Landim, a outra testemunha ouvida na sessão da tarde foi Miguel Bento, director de marketing do Benfica, que comentou: "Não houve perda de receitas na época 17/18 porque tínhamos acabado de ser tetra campeões mas houve nas temporadas seguintes, até à época da pandemia… Só não perdemos contratos com os grandes patrocinadores porque fomos a reuniões no estrangeiro explicar que isto era uma campanha de um adversário", contou.Para o funcionário do clube da Luz, não restam dúvidas. "Houve uma estratégia delineada para por em causa o Benfica, quer desportivamente quer economicamente, por parte do nosso adversário. Para terminar com a tendência clara de domínio do Benfica, que tinha acabado de conseguir o tetra. Além disso tínhamos uma saúde financeira enquanto o FC Porto tinha de cumprir o fair play financeiro da UEFA", resumiu Miguel Bento.