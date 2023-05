Caso Maddie: buscas na barragem do Arade reforçadas com mais meios e cães pisteiros

Christian Brückner,



terá passado pela zona da Barragem do Arade diversas vezes. O local já tinha sido alvo de buscas em 2008. Na altura, foi encontrada uma meia de uma criança

As novas buscas pelo corpo de Madeleine McCann começaram esta terça-feira na barragem do Arade, a 50 km da Praia da Luz, onde a menina britânica desapareceu há 16 anos. As operações começaram ao início da manhã e cerca das 11 horas foi dado início às escavações, que estão a ser realizadas em dois pontos distintos.Cerca de uma dezena de polícias estão envolvidos nas escavações e há cães pisteiros no local. As equipas foram, entretanto, reforçadas com mais meios.sabe que está a ser utilizada tecnologia avançada nas diligências e que as escavações estão a ser feitas com o objetivo de encontrar vestígios do corpo de Maddie.As diligências coordenadas pela Polícia Judiciária foram pedidas pelas autoridades alemães, que acreditam que os restos mortais de Maddie estejam no local, e contam com a presença das autoridades inglesas.Esta é a operação de mais envergadura deste as primeiras operações de busca, em 2007.O principal suspeito da morte da menina,A subdiretora da diretoria do Norte da PJ, que coordena a investigação, está no local.