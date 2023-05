Caso Maddie: PJ faz novas buscas na barragem do Arade, a 50 km da Praia da Luz

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar novas buscas no âmbito do caso Maddie, na barragem do Arade, a 50 km da Praia da Luz. A barragem foi delimitada esta segunda-feira e as equipas de mergulhadores começam as buscas na terça-feira.Em comunicado, a PJ confirmou as buscas na barragem do Arade e anunciou que vão continuar com as investigações nos próximos dias, coordenadas pela Polícia Judiciária, a pedido das Autoridades Alemãs (BKA) e com a presença das Autoridades Inglesas.O local era muito frequentado por Christian Brueckner, o principal suspeito do desaparecimento da menina inglesa.Perto da barragem existe uma casa onde o alemão terá passado algum tempo. No local já foi montada uma tenda da PJ e outra da Proteção Civil.sabe que serão feitas escavações e que uma embarcação será usada esta terça-feira nas buscas para transportar mergulhadores para locais específicos de interesse. Também serão feitas escavações em lugares próximos da barragem.A imprensa do Reino Unido informa que detetives britânicos estão no local para acompanhar a operação. É expectável que os trabalhos durem dois dias, mas se surgir alguma prova pertinentes as buscas serão alargadas.As novas buscas, iniciadas esta segunda-feira, estão a ser dirigidas pela polícia alemã, que tem novas informações sobre o caso informa o Daily Mail. O baixo nível de água verificado pode ajudar as autoridades no desenrolar da operação.Não é a primeira vez que se realizam buscas neste local, já em 2008 mergulhadores estiveram na barragem a procurar o corpo de Madeleine McCann. Nessas buscas foi encontrada uma meia.Maddie desapareceu há dezasseis anos, em 2007, no Algarve.Esta é a primeira operação do caso Maddie de grande dimensão desde que em 2014 as autoridades britânicas tiveram autorização para realizar escavações na Praia da Luz.