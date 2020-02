Caso Marco Ficini: Novas imagens com fuga

A CM TV revelou ontem, no programa ‘Investigação CM’, novas imagens do atropelamento mortal de Marco Ficini, ocorrido em abril de 2017, perto do Estádio da Luz, mais concretamente na zona da Rotunda Cosme Damião. No vídeo pode ver-se o que aconteceu imediatamente após o atropelamento, já depois da fuga dos adeptos do Sporting, na sequência da rixa com os do clube rival.

Nas imagens inéditas, ontem divulgadas, pode ver-se o carro de Luís Pina a recuar depois do atropelamento e a afastar-se do corpo do adepto italiano. O veículo trava pouco depois e nesse momento podem ver-se três indivíduos, alegadamente membros da claque No Name Boys, que parecem aperceber-se da gravidade da situação. Ouvem-se então vários gritos para o condutor do carro: "Baza daqui, c***". O carro arranca depois na direção que já seguia, afastando-se do corpo de Marco Ficini. Depois desse momento, podem ver-se alguns adeptos a fugir do local, em várias direções, sem que nenhum tenha prestado auxílio ao italiano.