Casos confirmados de coronavírus aumentam para oito em Portugal

Foram confirmados mais dois casos suspeitos de coronavírus em Portugal, elevando para oito o número de casos confirmados em Portugal.

A informação está a ser avançada pela RTP, que dá conta que estes casos foram confirmados no Hospital de São João no Porto.

A Direção-Geral da Saúde confirmou, esta quarta-feira à noite, mais um caso de infeção por coronavírus em Portugal. Trata-se da primeira mulher infetada no país e do segundo caso na capital do país.

Num boletim divulgado hoje sobre a situação epidemiológica em Portugal, há três casos confirmados no norte do país, um no centro e dois na região de Lisboa (onde se registou o sexto caso), havendo ainda 117 casos suspeitos. Dos seis casos, quatro tiveram origem em cidadãos provenientes de Itália (três) e de Espanha e há dois casos com ligação a caso confirmado.

Na segunda-feira, a Direção-Geral da Saúde confirmou os dois primeiros casos de infeção em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33. Portugal foi um dos últimos países da Europa onde foram detetados casos positivos de infeções por este vírus. Na terça-feira foram detetados dois novos casos de Covid-19 no País.



O quinto infetado com o novo coronavírus em Portugal é professor de música no Porto, esteve em Itália recentemente e informou os médicos do Hospital de São João, onde está internado, que esteve na Covilhã a dar aulas na passada semana.