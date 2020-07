Catalunha com 200 mil confinados e mais de 4 mil casos de coronavírus

O presidente do governo autónomo catalão declarou esta sábado o confinamento obrigatório na região de Segrià a partir das 12h00, depois de vários surtos se coronavírus na Catalunha que continuam a crescer em número de infetados e mortos.

Não há para já data anunciada do fim do confinamento obrigatório. "Damos um passo atrás para nos proteger e tomamos todas as decisões para impedir o contágio" disse Quim Torras, escassas 24 horas depois de ter descartado "confinamento selectivo" de algumas localidades.

Este confinamento afectará 209 mil pessoas que vivem na região de Segrià, cuja capital é Lleida, província na qual já se registam 4 mil casos de coronavírus. Os números triplicaram em apenas 10 dias. O Ministério da Saúde informou que foram detetados mais 60 casos esta sexta-feira em Lleida, depois de um aumento de 128 casos de quarta para quinta-feira.

Apesar deste descontrolo da pandemia em território catalão, o Reino Unido decidiu estabelecer o chamado ‘corredor aéreo’ com Espanha, o que significa que os turistas ingleses não terão que ser sujeitos a quarentena no regresso ao país.

O governo catalão já instalou hospitais de campo na região para servirem de triagem e sala de espera até que os pacientes recebam os resultados dos testes ao coronavírus.

Já a partir deste sábado, até às 16h00, todas as pessoas que não tiverem domicílio na região de Segrià poderão sair e as que forem moradoras serão admitidas. Depois dessa hora só quem trabalha na região poderá entrar ou sair.