Catalunha toma medidas contra a seca: vai ser proibido utilizar chuveiros em ginásios e centros desportivos

O cenário de seca severa está a afetar muitas regiões de Espanha, incluindo a Catalunha, que vai entrar em pré-emergência na próxima semana. David Moscart, ministro catalão da ação climática, anunciou uma série de medidas para atenuar a ausência de chuvas e que vão afetar muitas áreas do desporto.Primeiramente, o consumo de água será reduzido para um máximo de 210 litros diários por habitante. Será também proibida a utilização de chuveiros tanto nos ginásios como nos balneários dos centros desportivos onde se pratica desporto federado. Esta normativa pode naturalmente gerar controvérsia, mas é encarada como uma compensação pelo facto de continuar a ser permitida a rega dos relvados dos recintos desportivos, ao contrário do que é imposto para jardins e casas particulares. As piscinas públicas também serão enchidas parcialmente.Mascort argumenta que "se trata de permitir que as pessoas continuem a praticar desporto, mas promovendo a poupança de água". "Já joguei futebol e sei que o duche nos balneários é um momento importante para as equipas, mas é algo que pode ser dispensado", afirmou.Na prática, estas restrições podem afetar até seis milhões de pessoas nos 202 municípios abastecidos pelo sistema dos rios Ter e Llobregat, incluindo Girona, Tarragona e Barcelona. O objetivo, diga-se, é adiar o máximo possível o cenário de emergência, uma vez que este entrará em vigor se as albufeiras estiverem a 16% da sua capacidade. Atualmente, encontram-se precisamente abaixo dos 18%.