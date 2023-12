Celebridades envolvidas em festa escaldante na Rússia tornam-se alvo político

Uma festa de celebridades com o código de vestuário "quase nu", organizada pela 'blogger' russa Anastácia Ivleeva numa discoteca de Moscovo, está a provocar escândalo na Rússia, com críticas políticas e até uma prisão.

Participaram da festa no passado dia 20 na discoteca Mutabor, no sul da capital, estrelas russas como a jornalista, 'socialite' e apresentadora de 'reality shows' Ksenia Sobchak - já ligada a outros escândalos e figura da oposição ao regime - Filip Kirkorov, conhecido cantor e ex-marido da também famosa Alla Pugatchova, bem como o igualmente cantor Dima Bilan, além de vários atores e realizadores.

A promotora da festa, Anastácia Ivleeva, tem 34 anos, é atriz, apresentadora de um canal de televisão consagrado ao divertimento e 'blogger' no Instagram, Tik Tok e Youtube, sendo seguida nestes canais por mais de 35 milhões de pessoas.



Polémica levou a uma detenção



"Estávamos todos a divertir-nos, ninguém imaginava a confusão que estava por vir", disse uma pessoa que participou na festa, citada pelo The Guardian, mas que prefere manter o anonimato.



Imagens do evento foram rapidamente partilhadas pelas redes sociais e provocaram revolta nos políticos e comentadores conservadores e pró-guerra.



"Há uma guerra a acontecer, mas estas bestas e escumalha organizam isto. Não querem saber do que está a acontecer", disse Vladimir Solovyov, 'pivot' de um dos programas de televisão de maior audiência na Rússia e apoiante do Presidente Vladimir Putin.



Dois dias depois da festa, o rapper russo Vacio foi chamado a tribunal e condenado a 15 dias de prisão por "propaganda lei". A ‘afilhada’ de Putin, Ksenia Sobchak, também esteve na festa.