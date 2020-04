«Cenário muito preocupante»: Coronavírus leva a escassez de preservativos

Natalia Kanem, diretora executiva do Fundo de População das Nações Unidas, alertou, esta quarta-feira, para o "cenário muito preocupante" no setor dos preservativos que, devido à da pandemia do coronavírus, está a ultrapassar níveis de escassez daquele material, segundo avançou em entrevista à France 24. Esta realidade acontece pelo número de fábricas e circuitos de distribuição que estão parados neste momento.





Natalia sublinhou ainda que as mulheres mais pobres e vulneráveis, que precisam de acesso a métodos deseguros e acessíveis, vão ser o grupo de pessoas que mais irá sofrer.

"A questão por detrás da escassez de preservativos ou de qualquer contracetivo é que veríamos um crescimento de gravidezes não planeadas e, infelizmente, de gravidezes em adolescentes, o que teria efeitos devastadores, não só nessas jovens mães, como também na próxima geração", continuou a diretora executiva do Fundo de População das Nações Unidas.

"A escassez de contracetivos corresponde a um aumento de abortos inseguros, com complicações mortíferas associadas, assim como de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o VIH", acrescentou.