Centenas de carenciados esperam por comida em fila de vários quilómetros na Amadora

Um ajuntamento com cerca de 200 pessoas à espera de alimentos, junto a uma Mesquita na Amadora, obrigou à intervenção da PSP.



O alerta foi dado cerca das 14h54 e, de acordo com informação avançada por fonte oficial da PSP da Amadora, a ação de intervenção serviu para garantir o distanciamento social recomendado pela Direção-Geral da Saúde, medida que não estava a ser cumprida. No local, esteve também a polícia Municipal da Amadora.