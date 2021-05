Centeno: «A pandemia não é um choque estrutural»

"A pandemia não é um choque estrutural à nossa economia", defendeu esta quarta-feira o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, na apresentação do boletim económico de maio, em Lisboa. O documento faz uma análise ao comportamento da atividade económica em 2020, o ano marcado pela covid-19.





"A pandemia não tem associada uma necessidade de alteração estrutural na nossa economia, porque as empresas eram viáveis antes da crise e acumularam poupanças", defendeu o governador, frisando que a crise é temporária."Em 2020 o emprego foi retido nas empresas, à custa de um esforço muito significativo das empresas, do Estado e dos trabalhadores", assinalou, notando que "não faz sentido" tentar fazer alterações estruturais quando o choque foi exógeno.Segundo o documento, as medidas de apoio ao mercado de trabalho contribuíram para evitar uma queda maior do emprego em 2%, em termos anuais. Em termos trimestrais, o documento adianta que a queda de 3,8% no emprego total no segundo trimestre do ano passado, o momento mais agudo da crise, teria sido de 8%, não fossem os apoios, nomeadamente o lay-off.