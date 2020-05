Centeno admite "falha de comunicação com Costa", mas diz que "não houve falha financeira"

O ministro das Finanças, Mário Centeno, admitiu, esta terça-feira, que houve "uma falha na comunicação entre o Ministério das Finanças e o primeiro-ministro [António Costa], mas não uma falha financeira" na questão da nova injeção ao Novo Banco. Para o também presidente do Eurogrupo, a "falha financeira teria caráter desastroso" ao contrário da falha de comunicação que é "fácil de resolver".



Em declarações à TSF, o ministro recordou que "Portugal não se pode dar ao luxo de, no meio de uma crise, colocar um banco em risco". "É uma irresponsabilidade", reforçou.



esta questão, lembrando que ambos têm "a relação institucional mais longa da democracia". "A minha relação política com o primeiro-ministro, membros do Governo, Assembleia da República e órgãos de soberania é de enorme transparência e lealdade face ao que é o esforço em atingir objetivos que o Governo tem e não vejo sinal que possa ter sido abalada", assegurou.