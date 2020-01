Centeno não vê qualquer "conflito de interesses" em ida para o Banco de Portugal

Mário Centeno assume que não vê qualquer incompatibilidade que um ex-ministro das Finanças assuma o cargo de governador do Banco de Portugal. A possibilidade foi colocada ao governante numa entrevista ao 'Expresso', onde Centeno foi taxativo: "Isso [a incompatibilidade] está escrito em algum sítio do Tratado?", questionou, sublinhando que não vê "nenhum conflito de interesses".



Na mesma entrevista, Centeno descartou para já uma recandidatura à presidência do Eurogrupo, por ser "extremamente favorável à limitação do número de mandatos que os políticos exercem".