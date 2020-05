Centeno: Novo Banco é "a mais desastrosa resolução bancária alguma vez feita na Europa"

O ministro das Finanças, Mário Centeno, defendeu, esta quarta-feira, que o processo do Novo Banco é a "a mais desastrosa resolução bancária alguma vez feita na Europa". As declarações do governante foram proferidas no Parlamento, onde Centeno fala perante a Comissão de Orçamentos e Finanças e abordou a injeção de capital de 850 milhões de euros na instituição bancária. Esta intervenção não teve o conhecimento do primeiro-ministro, António Costa, situação que o próprio ministro das Finanças definiu como "falha de comunicação".



Quando confrontado pelo PSD sobre esta falta de informação com o chefe de Governo, Mário Centeno ironizou, com uma referência implícita à maneira como a antiga líder do CDS, Assunçao Cristas, deu "luz verde" à resolução do Banco de Portugal sobre o BES - a líder centrista foi contactada "durante as férias" pela então ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, para assinar "com urgência" - "sem conhecer o dôssier" - o documento - e garantiu que a injeção de capital "não foi tomada à revelia" do Conselho de Ministros. "As resoluções não são assinadas na praia, à beira-mar, por telemóvel", atirou.