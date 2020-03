Centro Comercial Colombo anuncia fecho opcional de lojas

O Centro Comercial Colombo anunciou esta segunda-feira que as lojas podem encerrar, se assim o entenderem, devido à ameaça do novo coronavírus.



Nas redes sociais, o estabelecimento comercial justifica a decisão como "salvaguarda das questões de saúde pública decorrentes da propagação" da Covid-19.







O centro comercial em Lisboa diz ainda que continuará a colaborar com todas as autoridades para manter a atividade económica do país, respeitando todas as medidas de segurança.