Centros comerciais em Lisboa reabrem segunda-feira

Os centros comerciais em Lisboa vão reabrir esta segunda-feira, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, numa conferência de imprensa por ocasião da aprovação do Orçamento Suplementar, diploma que visa responder à crise económica provocada pela covid-19, prevendo uma queda do produto de 6,9% e necessidades de financiamento extra na ordem dos 13 mil milhões de euros.



Costa indicou ainda que, se a situação atual se mantiver, será expetável que o estado de calamidade imposto no país seja reduzido ao estado de contingência por volta do próximo dia 1 de julho.