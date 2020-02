Cerveja Corona já perdeu 250 milhões desde o ínicio da epidemia na China

O novo tipo de coronavírus já fez quase três mil mortes em todo o mundo mas o seu nome traz também consequências negativas noutros departamentos. A dona da marca de cerveja Corona está a passar pelo seu pior trimestre em dez anos devido ao surto com o mesmo nome, tendo registado perdas de mais de 150 milhões de euros na China só nos últimos dois meses, altura em que este se iniciou.

A Anheuser-Busch InBev, que detém várias marcas de cerveja como a Budweiser, Stella Artois e Leffe, além da Corona, esperava grandes números vendas no país devido ao novo ano lunar, mas a epidemia que já infetou quase 80 mil pessoas só na China continental obrigou até que o bónus previsto para o seu chefe executivo fosse cortado.

O CEO da multinacional belga, Carlos Brito, atribui as perdas esperadas de 10% nos lucros do primeiro trimestre deste ano, à falta de vida noturna na China – esperando ainda perdas de mais de 250 milhões de euros em todo o mundo, só nos primeiros dois meses do ano.

A empresa já reabriu mais de metade das suas cervejarias na China e está a caminho de restabelecer a normalidade no país, com exceção para a cidade de Wuhan, epicentro do novo coronavírus.