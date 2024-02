César Boaventura: veredito do processo de aliciamento a jogadores adiado para dia 14

O veredito do processo de aliciamento de jogadores que tem César Boaventura como arguido foi adiado para dia 14 deste mês, pelas 15h30. A leitura do acórdão da decisão estava previsto para esta quarta-feira, no Tribunal de Matosinhos, face à alteração de factos dados como estabelecidos nas sessões anteriores e no seguimento de um pedido do advogado do empresário, Carlos Melo Alves.No testemunho inicial, Cássio disse que o arguido já o tinha "comprado quando contactou o Marcelo". Já em julgamento, o guarda-redes referiu ter dito a Marcelo que tinha sido apenas contactado, o que é visto como um detalhe importante para a aferição dos factos.Este processo, recorde-se, diz respeito ao processo por aliciamento de jogadores onde o antigo empresário está acusado de quatro crimes de corrupção, relacionados com antigos atletas do Rio Ave e Marítimo para perderem encontros com o Benfica, em 2016.De recordar que o emblema encarnado não está implicado no processo. O Ministério Público não incluiu o Benfica nem nenhum dos seus então dirigentes entre os acusados face ao facto de não ter sido provada qualquer tipo de ordem ou pedido por parte daqueles para a execução das alegações.Além deste caso, César Boaventura enfrenta outro processo por burla, branqueamento de capitais e outras acusações sobretudo de cariz financeiro na 'Operação Malapata', que também deverá ver revelada a sentença no dia 22 deste mês.