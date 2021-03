Chás, aplicações e cobertores pesados: afinal, o que ajuda mesmo a dormir?

Durante uma pandemia, a importância do sono parece ocupar-nos ainda mais a mente. Precisamos de dormir – de preferência bem – para lidar com o mundo caótico em que vivemos. Mas a preocupação com o sono não é uma coisa nova, já que a indústria tem aumentado significativamente nos últimos anos, desde os clássicos chás que prometem noites tranquilas a gotas que se põe debaixo da língua ou aplicações no smartphone que nos garantem levar a mente para fora das frustrações do dia-a-dia. Leia na 'Máxima' o artigo na íntegra.