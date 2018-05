A China Three Gorges (CTG) confirmou este sábado que teve uma reunião com o ministro adjunto do primeiro-ministro, mas adianta que o tema da oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EP não tema."A CTG confirma ter sido recebida pelo ministro adjunto PSV, no primeiro trimestre deste ano", diz fonte oficial dos accionistas chineses da EDP, assinalando que "como é óbvio não foi nem poderia ter sido objeto de qualquer conversa com o Governo ou outras entidades o tema da oferta sobre a EDP". noticia da reunião foi dada este sábado pelo Expresso , que deu conta que antes de entrar no Governo, Siza Vieira trabalhava na sociedade de advogados Linklaters, que tem a China Three Gorges como cliente e com a qual se reuniu, já enquanto ministro, sem invocar qualquer incompatibilidade.O ministro adjunto solicitou esta semana escusa para não "intervir em matérias relacionadas com o sector eléctrico", enquanto estiver a decorrer a Oferta Pública de Aquisição (OPA) à EDP, invocando o Código de Conduta aprovado pelo Conselho de Ministros na sequência da polémica das viagens da Galp.Segundo fonte oficial da CTG em Lisboa, e reunião com o ministro serviu "apenas para tratar um tema de regulação, diligência realizada pela CTG na sua qualidade de accionista membro do Conselho Geral e Supervisão da EDP e na sequência de um pedido expresso do Conselho de Administração Executivo e do CGS para que tal diligência pudesse ser desenvolvida pela CTG".A CTG acrescenta que "sempre pautou e continuará a pautar o seu comportamento institucional pelo rigoroso cumprimento das leis portuguesas e do estatuto de acionista, não tendo qualquer substância alegações divergentes desta realidade comprovadamente verificada ao longo de seis anos como accionista da EDP".O gabinete de Siza Vieira também confirmou ao Expresso este encontro. "O ministro Adjunto e elementos do seu gabinete reuniram anteriormente [à OPA] com representantes da CTG, a solicitação dos próprios, à semelhança de dezenas de reuniões realizadas com empresários e grupos empresariais, nacionais e estrangeiros, desde que assumiu funções no XXI Governo Constitucional", disse o gabinete de Siza Vieira ao semanário, acrescentando que, "na referida reunião, não esteve presente o presidente da empresa chinesa, senhor Lu Chun". PSD anunciou este sábado , 19 de Maio, um conjunto de perguntas sobre o pedido de escusa do ministro Adjunto de matérias relativas ao sector eléctrico, questionando se este não devia ter acontecido antes e se o Código de Conduta do Governo foi cumprido.