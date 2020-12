Ciclista Maria Martins vence prémio CNID na categoria atleta

A ciclista Maria Martins venceu o prémio Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID), na categoria atleta, enquanto Norberto Mourão conquistou na categoria de Paralímpico, anunciou esta quarta-feira a organização.

Maria Martins, de 21 anos, foi medalha de prata no Europeu em eliminação e bronze em scratch, enquanto no Mundial alcançou o bronze em eliminação.

"Uma excecional atleta de pista e de estrada e que logo nos juniores deu nota da sua classe em provas internacionais. Os resultados atuais fazem dela já uma das melhores atletas de sempre do desporto português", lê-se no comunicado do CNID.

Quanto a Norberto Mourão, o atleta de paracanoagem do Sporting sagrou-se em 2020 vice-campeão mundial na prova de VL2 200 metros da Taça do Mundo, disputada em Szeged, na Hungria, local onde um ano antes tinha garantido a primeira vaga de sempre da paracanoagem portuguesa nos Jogos Paralímpicos, que estão previstos para Tóquio, em 2021.

O CNID galardoou ainda a Federação Portuguesa de Ciclismo com o prémio Federação e o presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, com o prémio Prestígio.

Na pasta da comunicação social, foi atribuído a Rui Santos (SIC) o prémio Jornalista, enquanto José Moreira (Record) arrecadou o galardão de Fotógrafo e Rita Latas (Sportv TV) foi considerada a Revelação. O prémio Rádio foi para a Hertz, de Tomar.

A entrega dos galardões ocorrerá "em data, circunstâncias e local a definir", devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19.

Já os vencedores dos troféus de Atleta do Ano (masculino e feminino) serão conhecidos em dia 30 de dezembro.

Maria Martins é uma das nomeadas para o prémio Atleta do ano, juntamente com a judoca Telma Monteiro e a canoísta Joana Vasconcelos.

No lado masculino, estão nomeados os pilotos Miguel Oliveira (MotoGP), António Félix da Costa (Fórmula E), Filipe Albuquerque (Resistência) e Duarte Benavente (Motonáutica), e o ciclista João Almeida.