Cidadão estrangeiro retido no Aeroporto de Lisboa foge para o telhado e obriga PSP a fechar zona

A Polícia de Segurança Pública (PSP) criou um grande perímetro de segurança na zona das chegadas do Aeroporto de Lisboa, esta segunda-feira, depois de um homem ter subido ao telhado. Homem no telhado do Aeroporto de Lisboa obriga PSP a montar perímetro de segurança. Trata-se de um cidadão estrangeiro que estava retido num espaço equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do aeroporto, avança o Correio da Manhã.