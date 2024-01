Cidade Europeia do Desporto arranca este fim-de-semana em Viseu

Viseu é a Capital Europeia do Desporto em 2024. As primeiras iniciativas realizaram-se logo no início deste ano, mas o tiro de partida oficial da programação é dado este fim-de-semana, com uma Gala de Abertura que celebrará o desporto em toda a região. Pedro Ribeiro, vereador do desporto da CM Viseu, elenca, a, as razões que levaram o município a candidatar-se."Temos uma filosofia na área do desporto e da atividade física que atinge várias faixas etárias, desde um programa municipal fantástico ao nível pré-escolar e do primeiro ciclo, depois os jogos desportivos e outras actividades para alunos mais velhos, apoios aos mais variados clubes e atividade sénior com mais de 2.500 participantes, o que é fantástico. Temos também cerca de 60 clubes e associações, mais de 40 modalidades diferentes a ser praticadas na região e isto em infraestruturas tanto para atletas federados como não, num apoio que ultrapassa os 2 milhões de euros por ano. Isto deu-nos boas condições logo à partida deu também sentido quer à visão do município quer das associações. São mais de 200 atividades que, em conjunto, promovemos por ano, mas em 2024 vão ser muitas mais", referiu Pedro Ribeiro.Ora, à boleia da Cidade Europeia do Desporto, os responsáveis viseenses esperam "fomentar ainda mais a atividade física na região", tendo mesmo um objetivo bem traçado. "A 31 de dezembro de 2024 temos de ter mais pessoas a praticar desporto do que em 1 janeiro. Esse é um aspecto essencial para nós, ajudar mais pessoas a terem um estilo de vida saudável", disse Pedro Ribeiro, apontando a outras metas: "Vamos melhorar também algumas infraestruturas e queremos aumentar o número de modalidades disponíveis. E isto passa não só pelos viseenses, mas também pelas pessoas que nos visitam, que não assistam apenas à prática desportiva, mas que participem nela também."Ao nível das infraestruturas, de notar que o município inaugurou recentemente a Ecopista do Vouga e conta requalificar "vários espaços", entre eles "campos de ténis, vários percursos pedestres e a pista de skate", além de abrir "o Centro de Btt, de onde partem oito percursos cicláveis".Por fim, sobre o programa propriamente dito, Pedro Ribeiro elencou "uma série de congressos e ações que são eventos âncora", pois estão "muito associados à filosofia e ideia da Cidade Europeia do Desporto". Além disso, Viseu receberá "um conjunto de finais nacionais e regionais em parceria com diversas federações", além das várias atividades das associações locais. "Estão já programados cerca de 400 eventos relacionados com atividade desportiva, muitos que já existiam regular ou pontualmente, mas muitos deles são novos e motivados pela dinâmica que a própria Cidade Europeia do desporto cria", vinca, concluindo: "É uma ideia chave para a ação do município neste ano de 2024, que toca em várias áreas de intervenção, desde logo o desporto, mas também na educação, no turismo e na própria cidade."