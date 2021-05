Ciências do Futebol em conferência

A Sportsrail, empresa especializada em formação em futebol, organiza entre 24 de maio e 2 de junho, uma conferência sobre Ciência do Futebol.

O evento contará com alguns dos especialistas mais reputados do mundo na área do futebol, com as sessões a espalharem-se por cinco dias, sempre a partir das 19 horas.

A inscrição para a conferência, que vai decorrer em inglês, podem ser feitas através do site da Sportrail, em https://sfsc.sportrail.pt/.