"Cinco euros é um valor simbólico pela tarifa social de internet”

O Governo aprovou a criação da tarifa social da internet, que vai começar a ser disponibilizada a 1 de julho. O valor ainda não está definido, mas, ao Jornal Económico, o secretário de Estado para a Transição Digital aponta para uma mensalidade que deverá rondar os cinco euros, por pessoa, para um pacote de 10 GB por mês com uma velocidade de "download" de 30 Mbps.



"O valor, que nos parece simbólico em termos de investimento da família, é cinco euros por mês, por beneficiário", afirma André de Aragão Azevedo ao Jornal Económico, esta sexta-feira, 7 de maio.







Na quinta-feira, o ministro da Economia disse que "a fixação do valor será determinada depois de avaliarmos os custos com operadores", que "serão obrigados a ter uma oferta desta natureza".