Cinco sinais de que devia trabalhar por conta própria

Por vezes pensa no quanto gostaria de fazer as coisas à sua maneira, sem ter de o justificar a ninguém? Não está sozinho: de acordo com um relatório recente da empresa de contabilidade FreshBooks espera-se que, só nos EUA, 27 milhões de pessoas passem a trabalhar por conta própria em 2020. Apesar de parecer atrativo ser o seu próprio chefe, a decisão de deixar um rendimento estável para construir um negócio de raiz não é fácil.No entanto, se a sua ambição não se deixa derrotar tão facilmente pelo seu medo, talvez esta seja a altura para pensar seriamente no assunto. A Must dá-lhe conta dos 5 sinais de que devia trabalhar por conta própria.