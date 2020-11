Cinema São Jorge recebe homenagem a Federico Fellini

O Cinema São Jorge, em Lisboa, será palco no próximo domingo (6 de dezembro) de um concerto único de homenagem a Federico Fellini, num evento promovido pelo Instituto Italiano de Cultura de Lisboa e pela Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML). Marcado para as 11 horas, o concerto engloba-se comemorações dos 100 anos do nascimento do cineasta e passará em revista algumas das bandas sonoras assinadas por Nino Rota, juntando a OML a um convidado especial: o pianista Benedetto Lupo.





Note-se que a lotação da sala do Cinema São Jorge é limitada a 396 lugares, respeitando as normas da DGS em vigor, estando os bilhetes à venda online pelo preço de 12 euros.