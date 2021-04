Circulação em Portugal na segunda-feira já foi igual ou superior à era pré-covid

A terceira fase do desconfinamento em Portugal, iniciada esta segunda-feira, 19 de abril, implicou um aumento significativo da mobilidade no país, que foi já igual ou superior à era pré-covid.

O índice de mobilidade da PSE – feito com dados obtidos via GPS – foi de 102 na segunda-feira, sendo que a base 100 é correspondente à mobilidade antes da pandemia. Assim, sublinha a empresa, "tivemos um nível de mobilidade igual ou superior ao que existia antes da pandemia", como aponta o índice que mede a intensidade da circulação, tendo em conta tanto a percentagem de população que circula, como o tempo médio despendido e a distância percorrida pelos portugueses.









"Mas isso não quer dizer que as características da mobilidade, nomeadamente origens e destinos e dimensões de cada viagem sejam exatamente as mesmas do que acontecia antes da pandemia. Na verdade, são bastante distintas existindo mesmo uma "nova mobilidade", aqui não reportada", sublinha a PSE no relatório divulgado esta terça-feira.





Contudo, mesmo antes do arranque da terceira fase do desconfinamento, os portugueses já vinham a normalizar os níveis de circulação, como é visível pelos dados relativos ao último fim-de-semana. Nos dias 17 e 18 de abril, o índice de mobilidade ao fim-de-semana atingiu um recorde do ano, já a 83% da normalidade da era pré-covid.









Os dados da PSE mostram que, nestes dois dias, 60% da população esteve em mobilidade, um valor só comparável, durante a pandemia, com os níveis verificados no verão passado ou no fim-de-semana de 24 e 25 de outubro.





"Para além do aumento da quantidade de pessoas a circular ao fim-de-semana, o perfil de mobilidade também se alterou. Neste fim-de-semana foi possível verificar maiores deslocações, uma maior variedade de destinos, e circulação ao longo de diferentes períodos horários durante todo o dia", adianta a PSE, dando conta que cerca de 10,1% da população procurou zonas balneares.





E termos gerais, a PSE contabiliza em apenas 5% a 6% o nível de confinamento adicional em Portugal, nesta altura, ou seja a percentagem da população que está confinada devido à pandemia, além do nível de confinamento natural – a percentagem da população que já ficava em casa antes da pandemia.









"Se observarmos a variação semanal do confinamento adicional, podemos ver os momentos de maiores descidas, isto é, os momentos em que o desconfinamento foi mais acelerado", reporta a PSE, indicando quatro: em maio do ano passado, na semana que antecedeu o Natal, no início da 2ª fase do desconfinamento e agora com a 3ªfase do desconfinamento, na semana 16 do ano.