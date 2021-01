Circulação proibida entre concelhos e recolher obrigatório após as 13 horas este fim de semana

Na generalidade do país (os 253 concelhos com mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes), no próximo fim de semana será obrigatório o recolher domiciliário depois das 13:00 horas e estará proibida a circulação entre concelhos. No final do Conselho de Ministros realizado esta quinta-feira, e tendo em conta o agravamento da situação pandémica nos últimos dias, o primeiro-ministro abriu a porta a medidas tendentes a um "confinamento mais geral" já a partir da próxima semana se, na reunião que decorre dia 12 de janeiro no Infarmed, for essa a conclusão saída da discussão entre partidos, parceiros sociais e especialistas em saúde pública.





Um dia depois de ter sido batido o recorde com mais de 10 mil novos casos de covid-19 e antecipando que esta quinta-feira os dados oficiais vão apontar um valor próximo de infeções, António Costa explicou que, nesta fase, e até à reunião no Infarmed, o Governo considerou ser melhor "aguardar" até que surjam "dados mais sólidos"