Claques de Benfica e Sporting unidas em pacto de silêncio sobre morte de adepto italiano

Rivais no mundo da bola, em tribunal optaram por um pacto de silêncio. Segundo o Correio da Manhã, nenhum dos vinte e dois arguidos explicou o crime: dez são do Benfica, 12 do Sporting. Luís Pina, membro dos No Name Boys, responde pela morte de Marco Ficini e pela tentativa de homicídio de quatro membros da claque Juve Leo. Os restantes respondem por participação em rixa, crime de dano ou omissão de auxílio.