Clientes da Caixa Geral de Depósitos terão de usar máscara para ir ao balcão

Os clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) terão de usar máscara obrigatoriamente no interior das agências do banco estatal. Uma medida que já foi adotada por outras instituições financeiras.

"Levantado o Estado de Emergência, é expectável que aumente a afluência às agências bancárias. Assim, com o intuito de manter a segurança sanitária, que é um direito de todos, passa a ser obrigatória a utilização, pelos clientes, de máscara respiratória protetora no interior das agências da Caixa", afirma a Caixa num comunicado enviado esta quinta-feira, notando que, "à semelhança do que se passa em outros estabelecimentos abertos ao público, os clientes devem ser portadores da sua máscara protetora".





Além disso, o banco "instalou barreiras protetoras de acrílico nas suas gências e reforçou a sua limpeza e desinfeção para aumentar a proteção dos clientes e dos colaboradores".Apesar de a pandemia ter levado ao encerramento de muitos estabelecimentos, os balcões dos bancos continuaram a funcionar, ainda que com limitações. "Durante todo o período de Estado de Emergência, a Caixa Geral de Depósitos manteve em funcionamento mais de 520 Agências e Gabinetes de Empresas por todo o país, reforçando ainda a sua oferta nos canais digitais, de modo a garantir total apoio às populações", refere ainda o banco.Antes da CGD, também o BCP e o Santander decidiram impôr a utilização obrigatória de máscara nos balcões . Ambos definiram que, a partir de 27 de abril, todos os clientes teriam de usar esta proteção nas suas agências.Além das máscaras obrigatórias, o banco liderado por Miguel Maya decidiu também "instalar barreiras protetoras de acrílico nos locais de atendimento e apenas permite que no interior da sucursal permaneçam os clientes que podem ser atendidos, a cada momento, pelos colaboradores da sucursal que estejam disponíveis".