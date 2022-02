Clientes da Vodafone com novos contactos na lista telefónica com nome da operadora após ciberataque

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

AINDA ACERCA DOS ATAQUES À VODAFONE pesquisem na lista de contactos um contacto chamado “Vodafone”, e se tiverem APAGUEM-NO. É ainda resultado do cybercrime. pic.twitter.com/knnDQqWldi — (@BrunaSociopath) February 9, 2022

Quem for da Vodafone que vá ver se tem algum contacto destes…



´ pic.twitter.com/LfFxift7WL — ~ (@_pedro1906) February 8, 2022

Alertado por um amigo, fui ver o contacto da Vodafone que me apareceu criado na lista de contactos.



Devo continuar tranquilo quanto à violação dos meus dados pessoais @VodafonePT ? https://t.co/C7AQrrsxS5 pic.twitter.com/IavdxEpE0l February 8, 2022

Vários clientes da Vodafone têm utilizado as redes sociais para partilhar fotografias onde é possível ver novos contactos na lista telefónica com o nome "Vodafone" que terão aparecido depois do ciberataque à operadora.Alguns utilizadores receiam que possa haver risco de violação dos dados pessoais e pedem um esclarecimento por parte da Vodafone, que ainda não se pronunciou sobre o assunto.