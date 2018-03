O Clube dos Pensadores festeja esta segunda-feira o 12.º aniversário com um debate, marcado para as 21h30 no Hotel Holiday Inn em Gaia, no qual participará o jurista Pedro Duarte, que foi líder da JSD, deputado, secretário de Estado e diretor da campanha das presidenciais de Marcelo Rebelo de Sousa.O debate terá a moderação de Joaquim Jorge. O Congresso do PSD, o papel de Pedro Duarte nesta nova liderança, o novo líder Rui Rio, o afastamento de Luís Montenegro a influência de Miguel Relvas serão alguns dos temas que serão discutidos.Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Rui Rio, Assunção Cristas, Catarina Martins e Jerónimo Sousa já passaram pelos debates no Clube dos Pensadores.