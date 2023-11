CMTV acima da soma de todos os concorrentes: entrevista com 1,1 milhões

obteve esta terça-feira mais audiência que a soma de todos os concorrentes juntos. No dia de ontem, a televisão doalcançou um share médio diário de 6,8%, muito acima da soma da audiência de todos os concorrentes. A CNN Portugal obteve 2,7% de share, a SIC Notícias 2,5%, e a RTP-3 0,7.A soma destes três concorrentes dadá, por isso, 5,9% de share, muito distante do resultado da, 6,8%.No top-10 dos programas com mais audiência da televisão por cabo, há 9 formatos daO programa mais visto do dia na televisão por cabo foi o "Investigação CM", logo seguido do "Grande Jornal" da noite, esta terça-feira com a entrevista a Inês Sousa Real, do PAN.O noticiário de horário nobre daobteve uma audiência total de 1 milhão 156 mil espectadores.Esta noite, será a vez de Rui Tavares, do partido "Livre", ser entrevistado por Pedro Mourinho.lidera o mercado de informação nacional há 19 meses consecutivos.É emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

Siga o Correio da Manhã no canal do Whatsapp