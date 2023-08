CMTV arrasa a concorrência no dia da visita de Marcelo a Kiev e da morte de Prigozhin

A CMTV voltou a vencer toda a concorrência no dia em que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa visitou a Ucrânia. Esta quarta-feira, dia em que foi também notícia a morte de Prigozhin, a televisão do "Correio da Manhã" voltou a subir e obteve 5.9% de share médio diário, o que equivale a 127 mil e 800 espectadores a cada minuto do dia, mais dos que os principais concorrentes juntos. Atrás da CMTV surge a CNN, com 3.5%, e a SIC Notícias, com 2.3% de share médio diário.





é vista em todas as plataformas de cabo, no canal 8, mas ainda não está na TDT.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.