A CMTV voltou a bater recordes de audiência. No mês de maio, a televisão do Correio da Manhã ganhou todos os dias à concorrência, liderou o horário nobre em todos os dias do mês, e registou o melhor resultado mensal da sua história.

Além disso, a CMTV lidera, até agora, o mercado de informação no cabo em todos os dias do ano: 151 vitórias em 151 dias de 2018.

Continuar a ler