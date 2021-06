CMTV bate recorde de audiência e passa barreira dos 10%

A CMTV obteve esta quinta-feira o melhor resultado da sua história, alcançando 10% de share. No total, mais de 3,2 milhões de portugueses acompanharam a emissão da televisão do Correio da Manhã ao longo do dia.





A concorrência daficou a uma enorme distância. A SIC Notícias, por exemplo, em segundo lugar, registou apenas 2,8% de share, enquanto a TVI24 teve apenas 2,6%. Já o canal 1 da RTP obteve apenas mais 7 décimas que ana média diária, ou seja, 10,7%.O programa mais visto daao longo do dia foi o CM Jornal das 20 horas, que inclusivamente teve mais audiência que o Jornal das 8 da TVI, no canal 4.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está disponível na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.