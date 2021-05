CMTV bate recorde e chega a 2,9 milhões de pessoas no horário nobre

A CMTV obteve esta terça-feira o melhor resultado da sua história, com 7,74% de share diário. No universo de consumo de televisão só em lares com cabo, que é no fundo o universo daqueles que podem efetivamente assistir à CMTV, a televisão do Correio da Manhã teve mais audiência que a RTP-1. Neste universo, a CMTV obteve um share diário de 8,9%, contra 8,4% da RTP-1.





A CMTV, emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, bateu também todos os recordes em prime time. Perto de 2,9 milhões de pessoas acompanharam a emissão ao longo do período com maior consumo televisivo e maior investimento publicitário.Todos os resultados são da responsabilidade da GFK. A CMTV ainda não é emitida na TDT.A CMTV lidera o mercado de informação diária no cabo há 986 dias consecutivos.