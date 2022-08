CMTV bate recorde em julho, melhor mês de sempre da estação

obteve no mês de julho a melhor audiência da sua história.O share médio mensal da estação foi de 5,6%, equivalente a 115 mil espectadores a cada minuto do dia.O recorde anterior tinha sido obtido um mês antes, em junho, com uma média de 5,3%.Em conjunto, estes são os melhores resultados de sempre da estação doCom a média de 5,6% de share em julho, aobtém mais espectadores que o conjunto dos seus principais rivais da informação, o canal CNN, que obteve uma média de 3,1%, e a SIC Notícias, com 2,3%. A RTP-3 ficou em último no ranking dos canais de informação, com 0,6% de share.é emitida em todas as plataformas de cabo, no canal 8, e ainda não está na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK, que mede o consumo televisivo em Portugal.