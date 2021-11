CMTV bate RTP1 no horário nobre

O formato da CMTV, Liga D’Ouro, conseguiu atingir 5.5 por cento de share e 146.100 espectadores, contra 3.7 por cento de share e 99.800 espectadores da RTP 1, que a esta hora exibia o debate "É ou Não É?", da responsabilidade de Carlos Daniel.

Também o Rua Segura derrotou a RTP 1, ao conseguir um share de 6.5 por cento com 85.600 espectadores. No mesmo horário, a RTP 1 conseguiu 2 por cento de share, em média, com 25.900 espectadores. A fechar a medição de audiência do horário nobre do dia de ontem, as Notícias CM na CMTV, obtiveram um share de 7.9 por cento e 63.600 espectadores, muito acima da RTP 1, que contabilizou apenas, 1.6 por cento de share e 13 mil espectadores.

Este triunfo da CMTV sobre a RTP 1 acontece num dia em que a televisão do Correio da Manhã voltou a ser líder absoluta no cabo.

Com efeito, a CMTV registou uma média de 4.2 por cento de share e 82.600 espectadores no dia. Mais atrás ficou o canal CNN, com 3.1 por cento de share e 61.900 espectadores, seguido da SIC Notícias que, em terceiro lugar, obteve 1.4 por cento de share e 28.100 espectadores. Finalmente, a RTP3 consegue um share de 0.8 por cento e 16.100 espectadores.

Também no horário nobre, a CMTV voltou a liderar.

Nesta faixa horária, de maior investimento publicitário, a CMTV conseguiu alcançar um share de 3.24 por cento, com 126.090 pessoas. Mais atrás ficou o canal CNN, com 2.52 por cento de share e 97.880 pessoas. A SIC Notícias obteve 1.2 por cento de share e 48.480 pessoas. Finalmente, a RTP 3 registou um share de 0.55 por centro com 21.250 espectadores.

A CMTV é líder do mercado de informação nacional há 1.184 dias consecutivos.

Há 59 meses que a CMTV é o canal mais visto do cabo em Portugal.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não integra a oferta da Televisão Digital Terrestre (TDT).

Todos os resultados são da responsabilidade da GFK.