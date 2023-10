CMTV com cinco programas mais vistos que telejornal da RTP1

A CMTV voltou a ter quarta-feira vários programas com mais audiência que o Telejornal, da RTP-1.Cinco formatos do canal do Correio da Manhã tiveram mais espectadores que o principal noticiário da televisão do Estado, que foi emitido, como sempre, às 20 horas, e que foi acompanhado por apenas 467 mil pessoas.Como termo de comparação registe-se que o "Notícias CM", na emissão mais vista ao longo do dia de ontem, obteve 472 mil espectadores e 10% de share, mais cerca de 5 mil pessoas que o Telejornal.No desempenho do dia, a CMTV voltou a obter mais audiência que todos os concorrentes juntos. A CMTV obteve 6,6% de share médio diário, contra 2,8% da CNN, 2,1% da SIC Notícias e 0,5% da RTP-3. Ou seja, o conjunto dos concorrentes da CMTV alcançou apenas 5,4% de share, a mais de um ponto percentual da estação do Correio da Manhã.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.