CMTV com liderança absoluta nos conteúdos desportivos em julho

A CMTV reforçou a sua liderança nos conteúdos desportivos no mês de julho, ao colocar os seus quatro programas de análise e de comentário nas quatro primeiras posições em termos de audiências.

De acordo com os dados da Mediamonitor/GFK, o programa "Golos" atingiu um rating de 189 913 mil espetadores, seguido do programa "Liga D’Ouro" com 133 599 espetadores. O programa "Pé em Riste" fechou o pódio dos mais vistos com um rating de 113 226 espetadores.

Fora do pódio dos programas mais vistos, surge o "Mercado", também da CMTV com 104 880 espetadores. A TVI 24 ocupa a quinta posição no ranking com 87 336 espetadores, com o programa "Mais Transferências". O primeiro programa da SIC Notícias neste ranking surge na sexta posição, "O Dia Seguinte" com 67 345 espetadores. Em sétimo lugar, surge de novo um programa da TVI24, o "Mais Bastidores – Tarde" com 66 861 e o "Play-off" da SIC Noticias em oitavo com 60 738 espetadores. O nono e o décimo lugar são ocupados por programas da TVI24, "Mais Transferências – Noite" e "Prolongamento", com 60 706 e 60 588 espectadores respetivamente.

No top 10 de programas, a CMTV domina com uma média de espetadores de 541 618 no somatório dos seus programas, seguido da TVI24 com 275 491 espetadores. A SIC Notícias que decidiu descontinuar os seus programas de comentário desportivo, obteve em média 128 083 espetadores nos seus programas.