CMTV com melhor mês de sempre em junho

A CMTV obteve no mês de junho o melhor resultado de sempre, com um share médio diário de 5,3%.

A televisão do Correio da Manhã tem mais audiência que o canal CNN e a SIC Notícias, os dois principais concorrentes, juntos.

Este share representa uma audiência média a cada minuto do dia de 108 mil espectadores. No total, há 2 milhões e 513 mil espectadores a assistirem à CMTV a cada dia do mês.

A anterior melhor marca da CMTV era de março de 2020, mês do início da pandemia.

Para obter este resultado, a CMTV foi a estação de informação mais vista todos os dias do mês. Atrás dos 5,3% de share da CMTV, ficou o canal CNN, com 3%, e depois a SIC Notícias, com 2,1%.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.