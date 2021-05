CMTV com melhor prime time do ano a crescer 27%

A CMTV fechou o mês de abril como líder absoluto do cabo, com 4,3% do mercado, o que acontece há 52 meses consecutivos. A CMTV lidera o cabo há 975 dias consecutivos.





O crescimento no prime time é ainda mais acentuado. O mês de abril apresenta o melhor share do ano em prime time, com 3,89%. Isso representa um crescimento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado, facto tanto mais assinalável quanto a comparação é feita com uma das fases mais agudas da pandemia, no ano passado, quando o consumo de televisão cresceu muito, tal como o desempenho da CMTV.Neste que é o período de maior consumo televisivo e também de investimento publicitário, a CMTV regista um total de 1,8 milhões de espectadores por dia (crescimento de 8%), e uma média de 161 mil pessoas a cada minuto (crescimento de 11%).Todos os resultados citados são fruto da medição da GFK. A CMTV está no canal 8 de todas as plataformas de cabo e ainda não está na TDT.