A CMTV bateu o seu próprio recorde de audiências, ao atingir, esta sexta-feira, 5,6% de share médio diário É o melhor resultado de sempre da televisão do Correio da Manhã, presente no canal 8 de todas as plataformas de cabo.

A concorrência ficou a larga distância, com a SIC Notícias a registar 2,8% e a TVI 24 a registar 2,3%. Juntas, ficam abaixo da audiência da CMTV.

Continuar a ler