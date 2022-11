CMTV cresce 20,9% e lidera há sete meses consecutivos

A CMTV liderou o mercado de informação nacional em outubro. É líder há sete meses consecutivos. A CMTV é também o canal mais visto no cabo há 181 dias sem qualquer interrupção, sequência reforçada esta segunda-feira, com mais uma vitória sobre toda a concorrência.A vitória em outubro é ainda mais significativa porque representa um crescimento de 20,9% em relação ao período homólogo do ano anterior. No balanço do mês, a CMTV regista um share médio de 5,2%, contra 3,2% do canal CNN e 2,1% da SIC Notícias.Na lista dos programas mais vistos da televisão por cabo, a CMTV domina totalmente: na semana que agora terminou, por exemplo, os 26 programas mais vistos são todos da CMTV.Já na lista dos 50 programas mais vistos do ano, são todos da CMTV. A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT. Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.