CMTV cresce 21% no horário nobre

Trata-se do melhor ano de sempre da televisão do Correio da Manhã, que fecha com um share médio de 4,1% e a crescer 20% em relação ao período homólogo do ano anterior.





Dezembro representa também o 36º mês de liderança consecutiva, ou seja, a CMTV é líder há três anos sem interrupção.Também no horário nobre, o mês de dezembro trouxe um crescimento assinalável.O horário nobre da CMTV tem 140.700 espectadores a cada minuto entre as 19 e a 1 da manhã, o que representa um crescimento de 21% em relação ao período homólogo do ano anterior.A grande distância da CMTV está a SIC Notícias, que fecha o ano com 1,8% de share, a TVI24, que volta a ter em dezembro o pior resultado do ano, com 1,2%, e a RTP3, com apenas 0,6%.A CMTV está em todas as plataformas de cabo no canal 8, mas ainda não é emitida na TDT.