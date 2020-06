A CMTV fechou o mês de maio com um crescimento de 51% em relação ao período homólogo do ano passado.





O canal doregistou um share médio mensal de 4,5%, correspondente a 109 mil e 500 espectadores a cada minuto do dia. Alidera a informação no cabo há 41 meses consecutivos.Em maio, a CMTV registou mais audiência que o conjunto dos seus concorrentes no cabo todos juntos. Ateve 4,5%. SIC Notícias, TVI24 e RTP3 juntas tiveram apenas 4,3%.Todos os dados são da GFK que mede as audiências em Portugal.