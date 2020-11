CMTV cresce mais 7% e lidera há 792 dias consecutivos

A CMTV cresceu 7% no mês de outubro em relação ao mesmo mês do ano passado.





Com este resultado, a CMTV lidera o mercado de informação nacional há 46 meses consecutivos.A CMTV liderou em todos os 305 dias deste ano. Na realidade são já 792 dias consecutivos de liderança da CMTV, sem qualquer interrupção.Em outubro, a CMTV ultrapassou a barreira dos 91 mil espectadores em média a cada minuto do mês. O share médio foi de 4,1%, o que corresponde ao share dos seus 3 concorrentes juntos, Sic Notícias, que fechou o mês com 2%, TVI 24, que registou 1,5% de share, e RTP3, com 0,6%.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK, que mede audiências em Portugal.